Умер экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

В возрасте 66 лет умер Валентин Горбунов. Он в течение 25 лет возглавлял Мосгоризбирком.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра Москвы, в последний год Горбунов тяжело болел. Собянин принес соболезнования родным и близким экс-председателя Мосгоризбиркома.

Валентину Горбунову было 66 лет. Он работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года, в 1995-м стал его председателем. Является заслуженным юристом Российской Федерации.

Горбунов ушел в отставку 17 марта, объяснив свое решение состоянием здоровья. В тот момент он находился в больнице.