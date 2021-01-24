Умер экс-начальник ФТС Александр Волков
Причина — последствия коронавируса.
«Сегодня утром от COVID-19 скончался экс-начальник таможенной инспекции ГТК/ФТС генерал-майор А. Волков, один из героев дела „Трех Китов“», — написал он в Twitter.
Волков был одним из участников уголовного дела «Трех Китов». Дело о реализации контрабандной итальянской мебели через торговые центры «Три кита» и «Гранд» было возбуждено в 2000 году и получило широкую огласку. По разработанной схеме, контрабанда мебели шла путем занижения веса, в результате чего стоимость товара падала в три-семь раз. Сколько точно не дополучили таможни, неизвестно. Прокуратура говорит о 550 тысячах рублей, а таможенный комитет — о восьми миллионах долларов.
К ответственности привлекли двух сотрудников ГТК Марата Файзуллина и Александра Волкова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели. В 2003-м суд оправдал мужчин.