Умер экс-начальник ФТС Александр Волков

Умер бывший начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-майор Александр Волков. Новость сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Причина — последствия коронавируса.

«Сегодня утром от COVID-19 скончался экс-начальник таможенной инспекции ГТК/ФТС генерал-майор А. Волков, один из героев дела „Трех Китов“», — написал он в Twitter.

Волков был одним из участников уголовного дела «Трех Китов». Дело о реализации контрабандной итальянской мебели через торговые центры «Три кита» и «Гранд» было возбуждено в 2000 году и получило широкую огласку. По разработанной схеме, контрабанда мебели шла путем занижения веса, в результате чего стоимость товара падала в три-семь раз. Сколько точно не дополучили таможни, неизвестно. Прокуратура говорит о 550 тысячах рублей, а таможенный комитет — о восьми миллионах долларов.

К ответственности привлекли двух сотрудников ГТК Марата Файзуллина и Александра Волкова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели. В 2003-м суд оправдал мужчин.