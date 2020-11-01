Умер экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта

«Сегодня стало известно о смерти Николая Кирилловича», — сообщили в администрации региона.

Действующий губернатор Волгоградской области выразил соболезнования родным и близким Максюты.

В начале октября Максюта попал в одну из московских больниц. Тогда Telegram-каналы сообщили, что у бывшего главы региона подтвердили коронавирус. При этом сам Максюта отмечал, что не знает своего диагноза. Перед госпитализацией у него умерла жена.

«Лечат меня в больнице. Я себя чувствую хорошо, иду на поправку. Не знаю, коронавирус ли у меня. Я нахожусь в Москве. К сожалению, меня не пустили в Волгоград хоронить Лидию Андреевну. Думаю, чем я болею, как я болею, никому не интересно», — заявлял экс-губернатор. Цитату привел V1.ru.

Николай Максюта занимал пост губернатора Волгоградской области с 1996 по 2009 годы. После этого он представлял регион в Совете Федерации.