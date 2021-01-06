Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки», — приводит сайт слова председателя законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко.

Он добавил, что Бирюков никогда не боялся взять на себя ответственность, боролся за важные для края решения на самом высоком уровне и был патриотом Камчатки.

Владимир Бирюков родился в октябре 1933 года в Астрахани. Он окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства и уехал работать на Камчатку. Губернатором региона он стал в 1991 году.