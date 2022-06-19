Умер экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис

Скончался экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет. О смерти Бурбулиса сообщил Telegram-канал «Интерфакса». Причины кончины не уточнили.

По данным азербайджанского издания Turan, Бурбулис скончался в воскресенье днем в Баку, когда находился в сауне в одном из отелей. В столицу Азербайджана он прибыл на международный форум. Сайт Azertag написал, что Бурбулис принимал участие в Глобальном Бакинском форуме.

Журналисты местного издания Haqqin попытались взять у него интервью, но он ответил только на вопрос о возможности восстановления СССР. Бурбулис сказал, что это «бред и утопия», отказавшись продолжать беседу.

Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. Он являлся одним из ближайших соратников Бориса Ельцина. В 1991–1992 годы занимал должности госсекретаря РФ и первого зампреда правительства. Участвовал в подписании Беловежских соглашений. Избирался депутатом Госдумы I и II созывов. В 2000–2001 годы занимал пост вице-губернатора Новгородской области. С 2001 по 2007 год представлял регион в Совете Федерации.