Умер экс-гендиректор «Уралвагонзавода»

В Свердловской области на 74-м году из жизни ушел бывший генеральный директор «Уралвагонзавода» Николай Малых. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

«Пресс-служба готовит официальное сообщение, которое появится в ближайшее время», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод» Юлия Усольцева.

Малых начал работать слесарем-инструментальщиком на «Уралвагонзаводе» после окончания школы в 1966 году. Пост гендиректора он занимал с 1997 года по 2009. В 2008 году его признали почетным гражданином Свердловской области. Малых наградили многими медалями и орденами, в частности медалью «За трудовую доблесть» и орденом «За заслуги перед Отечеством».