Умер экс-директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Вячеслав Трубников умер 18 апреля. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Трубникову было 77 лет.

«Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил Иванов.

По данным «Известий», бывший директор СВР родился в Иркутске. Окончил Московский государственный институт международных отношений в 1967 году, после чего стал служить во внешней разведке. В 1971–1977 и 1984–1990 годах был в командировках в Индии и Бангладеше.

В 1990 году Трубников возглавил подразделение центрального аппарата разведки. В январе 1992 года его назначили первым заместителем директора СВР. Директором Службы внешней разведки Трубников являлся с января 1996 года по май 2000 года. Затем, в июне 2000-го, стал первым заместителем министра иностранных дел России и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента РФ в странах СНГ. Кроме того, в 2004–2009 годах Вячеслав Трубников был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Трубников — Герой Российской Федерации, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации», почетный сотрудник госбезопасности. Был награжден орденами Красной Звезды (дважды), «За заслуги перед Отечеством IV степени», орденом Белоруссии «Франциск Скорина». Также Трубников получил более двух десятков советских, российских и иностранных медалей.