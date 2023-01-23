Общество 23 января 2023, 12:31 Умер двукратный чемпион СССР в составе «Динамо» Валерий Урин ФК «Динамо»: скончался легендарный футболист Валерий Урин РИА «Новости»

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Скончался двукратный чемпион СССР по футболу Валерий Урин. Об этом 23 января сообщила пресс-служба московского клуба «Динамо».

«Сегодня утром на 89-м году жизни скончался прославленный ветеран московского „Динамо“ Валерий Урин», — говорится в сообщении.

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Урин играл в составе «Динамо» с 1955 по 1961 год. За это время нападающий провел 72 матча и забил 20 мячей. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Советского Союза и выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

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В пресс-службе уточнили, что информация о месте и времени прощания с легендой спорта появится позже. Руководство «Динамо» выразило глубокие соболезнования семье Урина.

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