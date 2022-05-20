Умер добившийся реабилитации семьи Николая II адвокат Лукьянов

Адвокат Герман Лукьянов скончался в Москве 19 мая, ему было 60 лет. Он известен тем, что добился реабилитации Николая Второго и царской семьи в Верховном суде России. О смерти сообщил его друг, юрист Вячеслав Макаров.

«Сегодня утром умер адвокат российского императорского дома Герман Лукьянов, который добился в Верховном суде реабилитации Николая Второго и царской семьи», — рассказал Макаров ТАСС.

Дата и место похорон пока не названы. Юрист добавил, что Лукьянов тяжело переболел ковидом, а после этого вакцинировался. У Лукьянова остались жена, дочь и сестра.

Герман Лукьянов родился 30 октября 1961 года в Саратове. Он окончил Саратовский юридический институт имени Курского, с 1987 по 1989 годы был следователем Военной прокуратуры Московского округа противовоздушной обороны (ПВО). Он уволился в запас в звании старшего лейтенанта юстиции, с 2001 года являлся членом Московской коллегии адвокатов «Адвокатская Лига».

Лукьянов с 1995 года по поручению Е.И.В. великой княгини Леониды Георгиевны начал защищать права и законные интересы Российского императорского дома по вопросам гибели членов Российского императорского дома на территории РФ после революции 1917 года и их реабилитации. С 2003 года занимал должность начальника Правового управления Канцелярии ее императорского величества (Е.И.В.) по назначению главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и был поверенным в делах Российского императорского дома.