Общество 21 августа 2023, 01:35 Умер дядя сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Адвокат Чугуашвили заявил о смерти шурина Михаила Хачатуряна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один из потерпевших по скандальному делу об убийстве бизнесмена Михаила Хачатуряна умер в больнице. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на адвоката родственников Хачатуряна Георгия Чугуашвили.

По словам адвоката, в больнице после операции на сердце скончался шурин убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна — Геннадий Мусаелян.

Реклама

Мужчина был одним признан одним из трех потерпевших по делу об убийстве Хачатуряна. С самого начала судебного разбирательства Геннадий Мусаелян активно добиваться уголовного преследования дочерей Михаила Хачатуряна.

Но суд до сих пор не рассмотрел уголовное дело в отношении девушек. Кроме того, в Бутырском суде Москвы идет судебный процесс над самим покойным Хачатуряном: его обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении дочерей.

Родственники Геннадия Мусаеляна считают, что именно затягивание процесса и связанные с ним скандалы негативно сказались на его здоровье.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. Девушки признались в расправе над мужчиной, обвинив его в жестоком обращении.

В марте 2021 года против Михаила Хачатуряна возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании.