Умер дирижер Марис Янсонс

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате и месте прощания и похорон пока информации нет.

Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский Подробнее

Янсонс родился в 1943 году в Риге. С 1956 года музыкант жил и учился в Ленинграде. Основу выступлений режиссера составляли произведения Берлиоза, Малера, Сибелиуса, Рахманинова, Бетховена, Мусоргского, Шостаковича, Стравинского, Щедрина, Чайковского, Вагнера и других.

Он выступал перед Папой Римским, а в 2005 году был удостоен премии «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. В 2018 году Янсонс получил одну из самых престижных музыкальных наград — Премию Леони Соннинг.