Умер дирижер Марис Янсонс
Выдающийся дирижер Марис Янсонс умер в Петербурге на 77-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате и месте прощания и похорон пока информации нет.
Умер народный артист России и дирижер Валерий УспенскийПодробнее
Янсонс родился в 1943 году в Риге. С 1956 года музыкант жил и учился в Ленинграде. Основу выступлений режиссера составляли произведения Берлиоза, Малера, Сибелиуса, Рахманинова, Бетховена, Мусоргского, Шостаковича, Стравинского, Щедрина, Чайковского, Вагнера и других.
Он выступал перед Папой Римским, а в 2005 году был удостоен премии «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. В 2018 году Янсонс получил одну из самых престижных музыкальных наград — Премию Леони Соннинг.