Общество 08 января 2023, 16:59 Умер директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман МХТ имени Чехова сообщил о смерти директора театра Леонида Эрмана МХТ им. Чехова

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Скончался заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман, сообщила пресс-служба МХТ в своем Telegram-канале. Ему было 96 лет.

«Леонид Иосифович навсегда останется для нас примером и ориентиром того, как нужно делать театр, как нужно жить и работать в нем», — заявили в театре.

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Руководство МХТ имени Чехова выразило соболезнования близким и родным покойного.

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Прощание с Эрманом пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института. Траурная церемония начнется в 12:00.

Эрман находился у истоков создания театра «Современник», трудился заведующим постановочной части, занимал пост финансового директора.

Вместе с Олегом Ефремовым в 1976 году он перешел в МХТ имени Чехова. Однако в 1989 году вернулся в «Современник», где прослужил почти 25 лет.

С 2012 по 2018 год Эрман являлся помощником художественного руководителя МХТ. Также он получил звание заслуженного деятеля искусств России.