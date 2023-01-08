08 января 2023, 16:59
Умер директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман
МХТ имени Чехова сообщил о смерти директора театра Леонида Эрмана
Скончался заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман, сообщила пресс-служба МХТ в своем Telegram-канале. Ему было 96 лет.
«Леонид Иосифович навсегда останется для нас примером и ориентиром того, как нужно делать театр, как нужно жить и работать в нем», — заявили в театре.
Реклама
Руководство МХТ имени Чехова выразило соболезнования близким и родным покойного.
Реклама
Прощание с Эрманом пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института. Траурная церемония начнется в 12:00.
Эрман находился у истоков создания театра «Современник», трудился заведующим постановочной части, занимал пост финансового директора.
Вместе с Олегом Ефремовым в 1976 году он перешел в МХТ имени Чехова. Однако в 1989 году вернулся в «Современник», где прослужил почти 25 лет.
С 2012 по 2018 год Эрман являлся помощником художественного руководителя МХТ. Также он получил звание заслуженного деятеля искусств России.
Театры
Реклама
Реклама