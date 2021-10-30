Умер диктор и бывший ведущий программы «Время» Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. О смерти телеведущего сообщил Первый канал.

«Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. <…> Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова „диктор“», — рассказали представители канала.

Кириллов был самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. Программу «Время» он вел больше 20 лет. Именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина в космос.

Свою карьеру он начал с должности помощника режиссера. Но через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов, он его прошел и в тот же день провел первый прямой эфир на многомиллионную аудиторию.

Легендарный диктор говорил, что самым важным и ценным в его профессии является умение добиться доверия зрителя.

Причины смерти Кириллова представители канала не уточнили.