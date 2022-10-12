Умер депутат Госдумы Петрунин | 360°

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Умер депутат Госдумы Петрунин

Умер депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин

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Депутат Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Помощник Петрунина Анна Яхменева сообщила «360», что депутат продолжительное время болел.

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«Да, могу подтвердить информацию о смерти. Он болел продолжительное время, подробности не сообщу, нахожусь в декрете», — сказала она.

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По словам Яхменевой, Петрунин был светлым и добрым человеком.

«В моей жизни не было таких профессиональных людей, мне с ним сильно повезло. Петрунин сделал много добра, я счастлива, что работала с ним. Это всегда интересовали проблемы детей, инвалидов. Он был мастером точечных добрых дел», — сообщила помощник депутата.

Петрунин был первым зампредом комитета по энергетике и членом фракции «Единая Россия.

Госдума РФ

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