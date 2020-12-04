Умер член Совета Федерации Александр Михайлов

Александр Михайлов, бывший губернатор Курской области и член Совета Федерации, умер в возрасте 69 лет. До отставки он правил регионом 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Михайлов почувствовал себя плохо во время приема граждан в региональном отделении «Единой России». Он умер в больнице от сердечного приступа, сообщили РИА «Новости».

На посту губернатора Курской области Александр Михайлов находился с 2000 года. После отставки в 2018 году его избрали членом Совета Федерации России от исполнительного органа государственной власти Курской области.