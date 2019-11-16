Скончался чешский режиссер Войтех Ясны

Ясны был ярким представителем новой волны чехословацкого кинематографа 60-х годов.

Его первой независимой работой стала картина «Желание», снятая в 1958 году. Фильм «Вот придет кот» получил особый приз жюри Каннского фестиваля. Картина вышла 1963 году. Кинолента «Все добрые земляки» стала последней работой режиссера, снятой до отъезда из родной страны. Фильм был снят в 1968 году. Именно картина «Все добрые земляки» принесла Ясны награду Каннского фестиваля за лучшую режиссуру.

Войтех Ясны проживал в Соединенных Штатах в 80-х годах. Позже режиссер вернулся на родину.

11 ноября стало известно о смерти российского режиссера, сценариста и оператора Романа Хруща. он скончался на 60-м году жизни.