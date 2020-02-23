Умер чемпион СССР по футболу

Известный советский футболист Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА в своем Twitter-аккаунте.

«Не стало прославленного армейца, чемпиона СССР 1970 года в составе ЦСКА Марьяна Ивановича Плахетко. Выражаем соболезнования семье и близким нашего ветерана», — говорится в сообщении клуба.

Плахетко выступал за сборную СССР два раза — в 1968 году против Австрии, а в 1971 году против сборной Мексики. Чемпионом СССР по футболу он становился в составе ЦСКА, которая сыграла с московским «Динамо» в 1970 году.

За свою спортивную карьеру спортсмен также выступал за львовскую команду «Карпаты» (1963–1964) и СКА (1965–1966). С 1976 по 1980 он играл за клуб «Мотор» в составе команды Германской Демократической Республики (ГДР).

После окончания карьеры он работал начальником команды ЦСКА и «Торпедо».