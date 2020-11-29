Умер чеченский фотожурналист Саид Царнаев

Известный фотожурналист Саид-Хусейн Царнаев умер в Чечне. Он освещал обе чеченские кампании, работал корреспондентом и оператором на федеральных каналах.

«Саид-Хусейн Царнаев был профессионалом высочайшего уровня, который не просто любил свою работу, а буквально жил ею. Он внес большой вклад в развитие чеченской журналистики, в сохранение истории чеченского народа и республики. Очень добрый, энергичный, общительный и жизнерадостный человек, его уважали и ценили», — приводит сайт «Грозный Информ» слова министра информации и печати республики Ахмеда Дудаева.

Царнаев создал фотоисторию двух чеченских войн. Он снимал разрушенную Чечню и республику во время восстановления.

Знакомый журналиста Муса Садулаев написал в Facebook, что Царнаев работал на съемках в Аргунском ущелье на границе с Грузией. Он поскользнулся и упал в пропасть. Об этом ему рассказал чеченский писатель Канта Ибрагимов, который был вместе с Царнаевым на этих съемках.

«Саид отошел в сторону для съемки. Когда он задержался, Канта пошел искать его. На краю пропасти увидел палки и место, где он скользил. Часа два искали его, звали в надежде, что он жив и сможет отозваться», — рассказал Муса Садулаев «360».

Тело фотографа нашли утром в воскресенье. После судмедэкспертизы журналиста похоронят на кладбище в селении Чири-Юрт.