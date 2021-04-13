Умер бывший врач футбольной сборной России Александр Ярдошвили

Врач Александр Ярдошвили умер в возрасте 66 лет. Он работал со сборной России, ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба московского «Динамо» в Twitter.

Футбольный клуб выразил соболезнования родным и близким врача. Также «Динамо» скорбит «вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним». Причины смерти не утоняются.

Ярдошвили работал в московском ФК «Динамо» с 2016 года, в команду он пришел из ЦСКА. С 1998-го по 2012-й работал в сборной России по футболу.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач РФ и глава профсоюза футбольных врачей РФС, уточнил «Спорт-Экспресс». Совсем недавно, 6 апреля, ему исполнилось 66 лет.