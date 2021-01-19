Умер бывший ведущий телепрограммы «Время» Игорь Выхухолев
«Папа умер вечером 18 января», — сообщила ТАСС дочь телевизионного журналиста Мария Выхухолева.
Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. В 1978 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени М. В. Ломоносова. Три года после выпуска работал в Агентстве печати «Новости», затем перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время».
С ноября 1991 года Игорь Выхухолев работал комментатором, с 1992 года — ведущим информационных программ телекомпании «Останкино». На протяжении четырех лет — с 1992 по 1996 год — он был бессменным ведущим программы «Время» на ОРТ.
С 2005 по 2006 год работал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания дирекции информационных программ Первого канала, затем перешел в ВГТРК. С 2006 года записывал интервью с политическими деятелями для информационного телеканала «Вести».