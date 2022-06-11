Умер бывший тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин

Бывший тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин ушел из жизни в возрасте 75 лет. О его смерти сообщила Всероссийская федерация волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 10 июня на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Владимир Иванович Кузюткин», — написали на сайте федерации.

Владимир Кузюткин родился 20 февраля 1947 года в Петропавловске-Камчатском. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры и стал преподавать на кафедре спортивных игр. В течение многих лет Кузюткин выступал за команды Волгограда и Ростова-на-Дону, Куйбышева, Шевченко и Волгограда. Также он занимался тренерской деятельностью.

«Вершиной в долгой тренерской биографии Владимира Ивановича стал чемпионат мира 2010 года, на котором волейболистки России завоевали золотые медали чемпионата мира», — отметила Всероссийская федерация волейбола.

Кузюткин возглавлял мужские команды «Мотор», «Уралэнергомаш», «Нефтяник» и женские клубы Белгорода и Балаково.