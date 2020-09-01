Умер бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский

«С прискорбием сообщаю, что сегодня, 29.08.2020 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 48 году жизни, покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский», — написала она.

Последние пять лет музыкант находился в вегетативном состоянии. Он не был способен сам себя обслуживать. Пять лет назад у певца случилась внезапная коронарная смерть. У медиков получилось вернуть его к жизни, однако практически все клетки головного мозга оказались разрушены, пишет портал Teleprogramma.

Ирина рассказала, что перед смертью мужа все время находилась рядом с ним в паллиативном отделении клиники немецкого города Пассау. По определенным причинам похороны артиста пройдут в закрытом режиме.

Сергей Вязовский был в составе группы «Фристайл» в начале двухтысячных годов. У него остались две дочери.