Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов

Бывший сенатор и спикер новосибирского парламента Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Алексея Беспаликова. Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии», — сообщили в пресс-службе.

По данным «КП-Новосибирск», политик умер после продолжительной болезни.

Алексей Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В политику пришел в начале 90-х. С 2000-го по 2005-й Беспаликов занимал должность замгубернатора Новосибирской области Виктора Толоконского, после чего возглавил областной Совет депутатов. С 2010 года был избран представителем Совета Федерации РФ от Новосибирской области, членом комитета Совета Федерации РФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2014 года ушел в отставку по собственному желанию.

Удостоен многочисленных государственных наград. В 1998 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2008 году — орден Почета.