Умер бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов, который критиковал карантинные меры. Что стало причиной смерти, неизвестно.

О смерти Филатова сообщили в НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, где он занимал должность заместителя директора по научной работе. Ему было 66 лет.

Николай Филатов с конца 80-х до 2012 года был главным санитарным врачом Москвы. Российский ученый осенью прошлого года заявил, что ограничения в связи с коронавирусом неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа. Он назвал их «проявлением величия» властей.

В пример он привел вспышку свиного гриппа в 2009 году, когда в Москве заболели за сутки 102 тысячи человек.

Еще осенью, по его словам, коронавирус перестал вести себя агрессивно, поэтому ему были непонятны вновь вводимые ковидные меры, которые могут разрушить экономику. Он утверждал, что ношение масок, закрытие организаций, перевод людей на удаленку, ограничение работы кафе и ресторанов не имеют смысла в борьбе с COVID-19, так как коронавирус уже попал в Россию.