Умер бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин

Занимавший пост начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Федор Ладыгин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Собеседник агентства отметил, что смерть Ладыгина наступила после продолжительной болезни.

«Печальная весть — сегодня Федора Ивановича не стало», — заявил Николай Дерябин.

Федор Ладыгин руководил Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил с 1992 по 1997 год.

Похороны военачальника пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Федор Ладыгин пришел на службу в ГРУ в 1973 году старшим офицером. Спустя 16 лет он возглавил Информационное управление военного ведомства, а после занимался руководством Договорно-правового управления Генерального штаба.

Начальником ГРУ он стал в сентябре 1992 года и прослужил до мая 1997 года. С поста он ушел в звании генерал-полковника и попал в запас. После этого работал в компании, которая занималась поставками тростникового сахара.

Занимал должность вице-президента Союза ветеранов военной разведки и входил в экспертный совет комитета Совета Федерации по международным делам. У Ладыгина остались жена, двое детей, двое внуков и три правнука.