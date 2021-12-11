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    11 декабря 2021, 15:17

    Умер бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин

    Скончался бывший начальник ГРУ, генерал Федор Ладыгин

    Анатолий Минкин

    Занимавший пост начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Федор Ладыгин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

    Умер бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин

    Собеседник агентства отметил, что смерть Ладыгина наступила после продолжительной болезни.

    «Печальная весть — сегодня Федора Ивановича не стало», — заявил Николай Дерябин.

    Федор Ладыгин руководил Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил с 1992 по 1997 год.

    Похороны военачальника пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

    Федор Ладыгин пришел на службу в ГРУ в 1973 году старшим офицером. Спустя 16 лет он возглавил Информационное управление военного ведомства, а после занимался руководством Договорно-правового управления Генерального штаба.

    Начальником ГРУ он стал в сентябре 1992 года и прослужил до мая 1997 года. С поста он ушел в звании генерал-полковника и попал в запас. После этого работал в компании, которая занималась поставками тростникового сахара.

    Занимал должность вице-президента Союза ветеранов военной разведки и входил в экспертный совет комитета Совета Федерации по международным делам. У Ладыгина остались жена, двое детей, двое внуков и три правнука.