Умер бывший президент исторического музея в Москве Александр Шкурко

Умер бывший президент государственного исторического музея (ГИМ) в Москве Александр Шкурко. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год», — сообщили в музее.

Шкурко было 84 года. Причина смерти историка пока неизвестна. О том, где и когда пройдет прощание с бывшим президентом ГИМ, пока тоже не сообщается. Эту информацию пресс-служба музея огласит позднее.

Бывший президент ГИМ был уроженцем Харькова. Он закончил исторический факультет МГУ в 1960 году, и уже в 1982 занял пост замминистра культуры РСФСР. Шкурко работал на этой должности вплоть до 1992 года. ГИМ находился под его руководством с 1992 по 2010 годы.

В 2003 году получил Шкурко Государственную премию РФ в области культуры. С 2006 года он являлся почетным профессором Московского университета.