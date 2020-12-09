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    09 декабря 2020, 14:20

    Умер бывший премьер Белоруссии Кебич, подписавший документ о развале СССР

    Полина Петрова

    Скончался первый премьер Белоруссии Вячеслав Кебич. Политик известен тем, что подписал документы, положившие конец существованию СССР. Об этом сообщили в Совете министров республики, информирует радио Sputnik Беларусь.
    Умер бывший премьер Белоруссии Кебич, подписавший документ о развале СССР

    Кебич умер в Минске на 85-м году жизни. Причиной кончины являются осложнения, вызванные коронавирусом, пишет сайт URA.ru.

    Зимой 1991 года в Беловежской пуще представители Республики Беларусь, РСФСР и Украины подписали «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». В документах говорилось об окончании существования СССР.