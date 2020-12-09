Умер бывший премьер Белоруссии Кебич, подписавший документ о развале СССР

Кебич умер в Минске на 85-м году жизни. Причиной кончины являются осложнения, вызванные коронавирусом, пишет сайт URA.ru.

Зимой 1991 года в Беловежской пуще представители Республики Беларусь, РСФСР и Украины подписали «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». В документах говорилось об окончании существования СССР.