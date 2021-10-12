Умер бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин

Скончался бывший представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Маркин тяжело болел последние несколько лет. Точная причина смерти неизвестна. Ему было 64 года.

Маркин занимал пост руководителя Управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета с 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года. Он стал первым официальным представителем ведомства.

Маркин вел активную информационную политику, в том числе и в соцсетях. Часто он озвучил не только официальную позицию СК РФ, но и свое личное мнение на те или иные события.

Принимал участие в съемках телесериалов «СК», «Пятницкий», фильмах «День дурака», «Духлесс 2». Также Маркин выпустил книгу «Самые громкие преступления XXI века в России».

После отставки с поста представителя СК Маркин занял пост первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро».

Следственный комитет выразил соболезнования родным и близким Маркина.

«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя СК РФ», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В СК отметили, что благодаря решениям Маркина комитету удалось построить конструктивное взаимодействие со СМИ. Это было новым веянием в работе ведомства, заключили коллеги.