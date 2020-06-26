Умер бывший председатель Союза журналистов в Санкт-Петербурге Игорь Сидоров

Сидорову было 69 лет.

Он очень любил Санкт-Петербург и Союз журналистов, не прерывал с ним связь даже после ухода с руководящего поста. Напротив, медийщик помогал в подготовке различных мероприятий и писал сценарии к ним. Об этом рассказала председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Людмила Фомичева.

Союз журналистов выразил глубокие соболезнования родным и близким.

В журналистику Сидоров пришел в 1972 году сразу после окончания Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Выпускник устроился корреспондентом в газеты «Скороходовский рабочий», «Смена» и «Ленинградская правда». Позже он начал путь ведущего информационных выпусков «Радио России», участвовал в создании газеты «Час Пик».

Позже Сидоров стал бессменным редактором газеты «Санкт-Петербургское Эхо».

С 2001 по 2004 годы он руководил советом директоров АО «Известия-Петербург» и занимал пост советника губернатора Санкт-Петербурга. А в 1994–2002 годы получил пост председателя Санкт-Петербургского Союза журналистов.