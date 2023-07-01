Общество 01 июля 2023, 15:44 Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба российской армии Манилов Генерал-полковник Валерий Манилов скончался в Москве на 85-м году жизни РИА «Новости»

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В Москве скончался бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов. Ему было 84 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

По его словам, Манилов долго и тяжело болел. Скончался он в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в субботу, 1 июля. Похороны состоятся в понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

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Манилов родился 10 января 1939 года. В 1962-м окончил Одесское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в Южной группе Советских войск командиром разведвзвода. С 1978 года работал в аппарате Министерства обороны СССР на должностях референта, заместителя начальника и начальника референтуры министра. С сентября 1996 года по июнь 2001-го — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он, в частности, руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.