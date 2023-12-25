Общество 25 декабря 2023, 14:14 Умер бывший начальник МУРа Василий Купцов «МК»: бывший начальник МУРа Василий Купцов умер на 71-м году жизни ГУ МВД России по г. Москве

Читать 360tv в

На 71-м году жизни скончался бывший руководитель знаменитого Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, бывший начальник МУРа был тяжело болен. Тем не менее, до последних дней жизни он состоял в должности председателя столичного совета ветеранов ГУ МВД.

Реклама

Василий Николаевич Купцов родился в Пензенской области 16 февраля 1952 года. Он работал в уголовном розыске с 1976 года, а позже, в 1990-е годы, руководил столичным сыском. Его наградили орденом Мужества за успехи на «сыскном фронте».