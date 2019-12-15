Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Ненашев скончался в ночь на 15 декабря. Ему было 90 лет. «От наших коллег, от всего Союза журналистов России — самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая, к сожалению, сейчас ушла», — отметил Шафир.

По его словам, причины смерти пока выясняются.

День памяти журналистов, которые погибли во время исполнения профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря. Именно в этот день умер Ненашев. Сопоставление этих двух фактов «прибавляет этому дню печали и боли», - рассказал Шафир.

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Михаил Ненашев родился 10 ноября 1929 года в селе Бородиновка Челябинской области. В 1952-м он окончил историко-филологический факультет Магнитогорского государственного педагогического института (сейчас — Магнитогорский государственный университет). С 1975 года возглавлял отдел пропаганды ЦК КПСС.

Журналист в свое время был председателем Гостелерадио СССР и главным редактором газеты «Советская Россия». Ненашев считал, что телевидение должно быть и пропагандистом, и источником инакомыслия, то есть должно строиться по принципу альтернативы.

Он также работал председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С июля по ноябрь 1991 года Ненашев возглавлял Министерство печати и информации СССР.