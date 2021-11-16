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    16 ноября 2021, 14:03

    Умер бывший мэр Канска Андрей Сидельников

    Чиновник скончался на 52-м году жизни

    Оксана Лавнюженко

    Администрация Октябрьского района Красноярска сообщила о смерти бывшего мэра Канска Андрея Сидельникова. Первый заместитель главы Октябрьского района ушел из жизни в возрасте 52-ух лет. В момент смерти он находился у себя дома, написало РИА ФАН со ссылкой на соцсети администрации района.

    «Администрация Октябрьского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Сидельникова, первого заместителя Октябрьского района в связи с его скоропостижной кончиной», — говорится в сообщении.

    О том, что стало причиной смерти чиновника, не сообщается. Прощание с Андреем Сидельниковым пройдет 17 ноября в Красноярске и 18 ноября в Канске.