Умер бывший мэр Канска Андрей Сидельников

Администрация Октябрьского района Красноярска сообщила о смерти бывшего мэра Канска Андрея Сидельникова. Первый заместитель главы Октябрьского района ушел из жизни в возрасте 52-ух лет. В момент смерти он находился у себя дома, написало РИА ФАН со ссылкой на соцсети администрации района.

«Администрация Октябрьского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Сидельникова, первого заместителя Октябрьского района в связи с его скоропостижной кончиной», — говорится в сообщении.

О том, что стало причиной смерти чиновника, не сообщается. Прощание с Андреем Сидельниковым пройдет 17 ноября в Красноярске и 18 ноября в Канске.