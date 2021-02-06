Умер бывший губернатор Орловской области

Он скончался в ночь на 6 февраля в 71 год. Дата и время прощания пока не выбраны.

Нынешний глава региона Андрей Клычков выразил соболезнование родным и близким Козлова.

Александр Козлов работал в Министерстве финансов СССР, Комитете народного контроля СССР, а с 1991 года — в Администрации президента. Он занимал пост заместителя министра сельского хозяйства России в 2000-х.

Козлов вступил в должность губернатора Орловской области 27 февраля 2009 года и проработал на нем до 2014-го. За это время рождаемость увеличилась на 4,7% — с 10,6 на тысячу населения в 2009-м до 11,1 тысячи в 2013-м. Смертность за тот же период снизилась на 4% — с 17 до 16,3 на тысячу местных жителей.

Кроме того, при Козлове сократился уровень безработицы с 9,8 до 5,8%, а среднемесячная зарплата возросла почти на 62%. Средняя пенсия тоже увеличилась — на 62%. Валовой региональный продукт (ВРП) области вырос в 1,8 раза — с 90,6 миллиарда рублей до 161,8. Бюджет оставался дефицитным.

Козлов ушел в отставку 26 февраля 2014 года в связи с истечением срока полномочий. В тот же день и. о. главы региона назначали депутата Госдумы от КПРФ Вадима Потомского.

Александр Козлов — обладатель множества наград, в том числе от президента и Правительства России, а также почетных регалий, благодарностей, медалей.