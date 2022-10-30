Умер бывший губернатор Камчатской области | 360°

Общество 30 октября 2022, 14:04 Умер бывший губернатор Камчатской области Бывший губернатор Камчатской области Машковцев умер в возрасте 75 лет РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Камчатского края Владимир Солодов.

По данным политика, Машковцев умер после продолжительной болезни. Точную причину смерти он не назвал.

Реклама

«Губернатор Камчатской области [был на посту] с 2000 по 2007 год. Он сильно повлиял на развитие, руководя им в значительной степени до объединения с Корякским округом», — отметил Солодов.

Реклама

Машковцев долгие годы боролся за интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу, был человеком твердых убеждений. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Пост губернатора Камчатской области Машковцев покинул по собственному желанию. После этого был секретарем ЦК партии «Коммунисты России» по идеологической работе.