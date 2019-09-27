Умер бывший главный архитектор Москвы

Бывший главный архитектор Москвы, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин умер в ночь на 27 сентября. Ему было 68 лет.

О смерти архитектора сообщила его дочь в Facebook. «Ушел мой лучший друг, соратник и удивительный человек», — написала Александра Кузьмина.

Как рассказали в близком окружении Кузьмина, перед смертью он долгое время болел. Смерть настигла его в больнице.

Прощание с Кузьминым пройдет в столичном Доме архитектора. Похороны назначены на понедельник, 30 сентября, на Ваганьковском кладбище.