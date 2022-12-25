25 декабря 2022, 13:43
Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ
Концерн УВЗ: скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Маслов
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов скоропостижно скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале концерна УВЗ.
Маслов ушел из жизни 25 декабря, в 08:20. Ему было 69 лет. Причины не уточняются.
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«Выдающийся военачальник, генерал армии Алексей Маслов прошел славный путь в рядах Вооруженных сил», — подчеркнули в пресс-службе концерна.
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Представители УВЗ отметили, что Маслов построил большую военную карьеру — от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, затем был главным военным представителем РФ при НАТО.
В последние годы Маслов работал специальным представителем АО «Концерн „Уралвагонзавод“» по военно-техническому сотрудничеству. В УВЗ обратили внимание, что вклад генерала в развитие Уралвагонзавода сложно переоценить.
Руководство концерна выразило соболезнования родным и близким Маслова.
Армия
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