Умер бывший главком ВМФ России Феликс Громов

Адмирал флота Феликс Громов умер в возрасте 83 лет. Он был главнокомандующим ВМФ России с 1992 по 1997 годы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников России Николая Дерябина.

«Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон», — рассказал он. Причину смерти не назвали.

Громов служил в советских ВМФ с 1955 года в Тихоокеанском флоте. Также некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Позже был командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин» в ВМФ. В 1996 году получил звание «адмирал флота». До конца жизни входил в Управление генеральных инспекторов Минобороны РФ.