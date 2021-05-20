Умер бывший глава Прикамья Геннадий Игумнов

Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет. Информацию о смерти политика подтвердили в администрации региона.

«Информацию о смерти Геннадия Вячеславовича подтверждаем», — заявили в пресс-службе.

В администрации Пермского края выразили соболезнования родным и близким Игумнова. Причины смерти не уточняются.

Геннадий Игумнов родился в 1936 году, закончил Пермское речное училище. С 1971 года был председателя горисполкома Кизела. С 1983 по 1992 год трудился в Пермском облисполкоме.

Он был первым в современной истории Прикамья губернатором. Также его объявили почетным гражданином Пермской области. Стал губернатором в 1996 году. В этом же году его избрали на эту должность по результатам второго тура выборов. Игумнов был губернатором Пермской области до 2000 года. В 2000 году на выборах он проиграл Юрию Трутневу.

После окончания политической карьеры Игумнов работал в компании «Лукойл» на административной должности, а затем вышел на пенсию. Об этом написала газета «Коммерсант».