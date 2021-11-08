Умер бывший глава Минэнерго России Шматко

Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер из-за осложнений СОVID-19 в возрасте 55 лет. Сообщение о его смерти появилось 8 ноября на сайте ведомства.

О смерти Шматко в своем письме, размешенном на главной странице сайта, сообщил нынешний министр энергетики Николай Шульгинов. Он выразил глубокие соболезнования от всего министерства и лично от себя.

«Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Его безвременный уход из жизни — невосполнимая утрата для отечественной энергетики», — написал Шульгинов.

Он напомнил, что Шматко долго руководил ведомством, а после входил в его общественный совет. Он также добавил, что в памяти всех тех, кто его знал, министр останется не только профессионалом, но и отзывчивым и добрым человеком.

Сергей Шматко руководил Минэнерго с 2008 по 2011 год. Как передал РБК, причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Врачи боролись за его жизнь в 52-й больнице, но болезнь победила.