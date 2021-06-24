Умер бывший глава избиркома Нового Уренгоя

Экс-председатель территориальной избирательной комиссии Нового Уренгоя в ЯНАО Евгений Птичкин ушел из жизни. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал горадминистрации.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов и коллектив администрации города выражают соболезнования в связи с кончиной Птичкина Евгения Флегонтовича», — говорится в сообщении.

Птичкин был главой избиркома с 1996 по 2015 год. Бывшие коллеги отзываются о нем, как о хорошем человеке и профессионале высокого уровня.