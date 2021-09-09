Умер бывший глава города Мыски Юрий Торопов

Стало известно о смерти бывшего мэра города Мыски Кемеровской области Юрия Торопова. Бывший чиновник скончался в возрасте 69 лет. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Проститься с бывшим главой можно будет 10 сентября на территории Мысковской горэлектросети по улице Первомайская. Траурная церемония начнется в 10:00 по местному времени.

Юрий Торопов проработал в городской администрации десять лет. Его трижды избирали на руководящий пост. По некоторым данным из СМИ, экс-мэр умер от коронавируса.