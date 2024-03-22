Общество 22 марта 2024, 13:05 Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный Экс-глава Федерации конного спорта СССР и РФ Буденный умер на 80-м году жизни РИА «Новости»

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Не стало бывшего президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Буденного. Ему было 79 лет, сообщили на сайте организации.

«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене», — говорится в некрологе.

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Михаил Буденный руководил национальной конноспортивной федерацией с 1984 по 1993 год, посвящая все свое время любимому делу. С 1990 по 1995 годы, будучи членом Бюро Международной федерации конного спорта, он внес серьезный вклад в развитие российского конного спорта.

Буденный с детства увлекался верховой ездой, он выполнил норматив «мастера спорта». До последних лет посещал соревнования, участвовал в награждении юных всадников, оставался в самом центре конной жизни страны.