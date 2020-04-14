Умер бывший глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Бывший глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он был инвестиционным банкиром и членом совета директоров крупных компаний.

«Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью <…> Хотя он проработал в совете директоров немногим больше года, он успел внести видимый и важный вклад», — сказал председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Цитата приведена на сайте лондонской биржи.

Причиной смерти Ложевского стала болезнь, но подробности болезни не раскрываются. Он умер 12 апреля. Как уточнило издание Forbes со ссылкой на источник, банкир умер из-за коронавируса. При этом в компании отказались прокомментировать такие данные, пишет РБК.

Игорь Ложевский родился 25 марта 1957 года в Омске. Он получил высшее образование по специальности «Электронные вычислительные машины», а затем продолжил обучение в США, Швейцарии и Франции. За годы своей карьеры успел поработать советником в департаменте стран Европы и Центральной Азии Всемирного банка и исполнительным директором международного Deutsche Bank в России. В совет директоров En+ Ложевский вошел в январе 2019-го.