Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

На 98-м году жизни умер советский и российский ученый-правовед и государственный деятель, бывший генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухарев. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«Ушел из жизни Александр Яковлевич Сухарев — почетный работник прокуратуры Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических наук, профессор, член Общественного совета при Следственном комитете России», — приводит сайт СК слова Бастрыкина.

Сухарев работал над проектом Уголовно-процессуального кодекса России и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав жителей страны. Он написал более 120 научных работ по проблемам борьбы с преступностью и формированию правосознания населения. Сухарев был главным редактором Российской юридической энциклопедии, которую издали в 1999 году.

Александр Яковлевич Сухарев родился в 1923 году в деревне под Воронежем. Он закончил Великую Отечественную в звании капитана, награжден четырьмя боевыми орденами. Сухарев занимал должности заместителя министра юстиции СССР и министра юстиции РСФСР, генерального прокурора СССР.