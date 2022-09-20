Умер бывший футболист «Зенита» и сборной СССР Владимир Голубев | 360°

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Умер бывший футболист «Зенита» и сборной СССР Владимир Голубев

ФК «Зенит»: скончался бывший игрок клуба и сборной СССР Голубев

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Бывший игрок футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» Владимир Голубев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили на официальном сайте ФК.

«Футбольный клуб „Зенит“ приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева», — говорится в публикации на сайте.

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Подробности смерти пока не уточняются.

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Голубев отыграл за «Зенит» 14 сезонов, 384 матча, несколько лет был капитаном команды, входил в список 33 лучших футболистов страны, в 1980 году с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР.

По завершению спортивной карьеры Владимир Голубев работал тренером и дважды возглавлял «Зенит», под его руководством клуб провел 47 матчей в официальных турнирах.

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