Умер бывший директор завода «Прогресс» Анатолий Чижов

Во вторник стало известно о смерти бывшего генерального директора завода «Прогресс» Анатолия Чижова. Он умер в возрасте 87 лет. Это следует из сообщения Роскосмоса.

«На 88-м году жизни скончался Анатолий Алексеевич Чижов — Герой Социалистического Труда, с 1980 по 1996 год — директор завода „Прогресс“», — говорится в сообщении.

Жизнь Чижова для работников предприятия стала примером беззаветной преданности делу развития космической отрасли и твердой гражданской позиции. Коллеги назвали большой невосполнимой утратой смерть Чижова.

Как отметили в пресс-службе, под руководством Чижова было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения. В качестве директора он сыграл важную роль в создании многоразовой космической системы «Энергия-Буран».