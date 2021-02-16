Умер бывший директор БАЗа Анатолий Сысоев

Во вторник, 16 февраля, скончался бывший директор Богословского алюминиевого завода, экс-депутат Свердловской области Анатолий Сысоев. СМИ пишут, что причиной смерти мог стать ковид.

Как сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на мэра Краснотурьинска Александра Устинова, Сысоев умер утром 16 февраля.

«Наставник, друг, великий руководитель! Почетный гражданин Краснотурьинска и Свердловской области, человек великой мудрости, огромного сердца и человеческой души! Ушел от нас сегодня в 05:00. Огромное горе и невосполнимая потеря», — написал Александр Устинов в социальных сетях.

Источник издания уточнил, что смерть могла наступить от осложнения после COVID-19.

Анатолий Сысоев более 18 лет руководил БАЗом, с 2004 по 2001 год он представлял Краснотурьинск в Палате представителей свердловского заксобрания, возглавлял Ассоциацию промышленников горно-металлургического комплекса России, был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.