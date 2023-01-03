Важное 03 января 2023, 21:48 Умер бывший бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет РИА «Новости»

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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на подмосковной даче во вторник, 3 января. Политику было 80 лет. Об этом «360» сообщили родственники Хасбулатова.

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«Я могу только подтвердить. Все», — заявила одна из родственниц политика.

Руслан Хасбулатов был одним из самых ярких противников первого президента России Бориса Ельцина и одним из инициаторов конституционного кризиса 1993 года.

Он призывал не допустить внедрения новой политики и требовал отставки помощников первого президента России Егора Гайдара и Геннадия Бурбулиса. Хасбулатов возглавил недовольное резкими экономическими реформами крыло народных депутатов.

Все закончилось тем, что Ельцин распустил Верховный Совет и объявил о создании новой парламентской структуры Федерального Собрания. Депутаты с таким решением не согласились и приняли постановление о снятии Ельцина с должности президента.

В октябре 1993 года военные расстреляли Белый дом и взяли его штурмом, задержав Хасбулатова и его сторонников. Политика отправили в следственный изолятор «Лефортово» по обвинению в организации массовых беспорядков. За решеткой политик провел около четырех месяцев. Он вышел на свободу по амнистии, которую утвердила Госдума.

После освобождения Хасбулатов прекратил политическую деятельность и вернулся к науке, из которой когда-то ушел. Последние несколько лет он работал на кафедре экономики в РЭУ имени Плеханова. Главным его увлечением была коллекция курительных трубок, которая насчитывала более 500 экземпляров.