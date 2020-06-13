    13 июня 2020, 09:31

    Умер брат главы Хабаровского края депутат Вячеслав Фургал

    Андрей Иванов

    Ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал. Он старший брат губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщил сайт думы.
    Умер брат главы Хабаровского края депутат Вячеслав Фургал

    «13 июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — говорится в сообщении.

    Вячеславу Фургалу было 67 лет. Депутатом он стал 10 лет назад. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок.

    Родился Фургал в мае 1953 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области. В 1974 году он окончил Благовещенское высшее танковое военное училище. Фургал служил в армии до 2004 года.

    Ушел в отставку в звании полковника. После увольнения из вооруженных сил он работал генеральным директором ООО «Алькума» и возглавлял Дальневосточный филиал государственной экспертизы проектов МЧС России.