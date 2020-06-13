Умер брат главы Хабаровского края депутат Вячеслав Фургал

«13 июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — говорится в сообщении.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Депутатом он стал 10 лет назад. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок.

Родился Фургал в мае 1953 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области. В 1974 году он окончил Благовещенское высшее танковое военное училище. Фургал служил в армии до 2004 года.

Ушел в отставку в звании полковника. После увольнения из вооруженных сил он работал генеральным директором ООО «Алькума» и возглавлял Дальневосточный филиал государственной экспертизы проектов МЧС России.